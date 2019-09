Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Davide Perego)

Berlusconi monza calcio (Foto by Davide Perego)

Lecco-Monza, la diretta della partita. I biancorossi cercano la quinta vittoria Dopo il Como nuova sfida sulle rive del lago per il Monza di Brocchi, Galliani e Berlusconi. Stavolta tocca al Lecco. Si cerca la quinta vittoria

6’ primo tiro in porta, velo di Mosti per il destro da fuori di Fossati preso dal portiere

5’ ci prova Palazzi in inserimento ma il colpo di testa è debole

1’ parte forte Chiricò a destra, assist a rientrare per la testa di Marchi e Brighenti ma l’azione sfuma sul fondo. Campo sintetico, una delle insidie per il Monza, come ha detto brocchi alla vigilia

Lecco : Safarikas; Merli Sala, Bastrini, Vignati; Carissoni, Moleri, Pedrocchi, Marchesi, Pastore; Capogna, Chinellato All. Gaburro (Jusufi, Magonara, Giudici, Segato, Malgrati, Samake, Procopio, Lisai, Scaccabarozzi, Maffei, Nacci, Fall)

Monza : Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Anastasio; Palazzi, Fossati, Iocolano; Mosti; Brighenti, Marchi All. Brocchi (Sommariva, Del Frate, Galli, Chiricò, D’Errico, Finotto, Marconi, Negro, Di Munno, Franco, Lepore, Gliozzi)

Arbitro: Sig. Natilla di Molfetta (D’Elia-Niedda)

© RIPRODUZIONE RISERVATA