Le foto della Notte di Sport 2018 a Vimercate

Notte di Sport 2018 a Vimercate con un esercito di migliaia di sportivi impegnati in moltissime discipline: 13 sport diversi, 90 squadre iscritte ai tornei di beach volley, calcio e basket per un totale di 500 atleti, 850 runner al via della corsa podistica, 60mila metri quadrati di aree dedicate allo sport per tutti. E poi musica, punti ristoro e street food nell’evento multisportivo firmato da MADE Sport.

