L’autodromo di Monza riapre le porte: il Mondiale Wec si corre con il pubblico in tribuna Si correrà con il pubblico presente su una delle tribune del rettilineo dei box la tappa di Monza del Mondiale Wec (World Endurance Championship).

«Siamo contenti di poter accogliere nuovamente gli appassionati in tribuna, rispettando i protocolli di sicurezza che garantiscono ai tifosi di trascorrere serenamente una giornata di motorsport. La 6 Ore di Monza ci permette inoltre di affinare ulteriormente le procedure di accesso e di permanenza del pubblico in vista del Formula 1 Gran Premio d’Italia del prossimo settembre». Così Giuseppe Redaelli, presidente dell’Autodromo Nazionale Monza che domenica 18 luglio riaprirà le porte ai tifosi per la prima volta dall’inizio della pandemia nel 2020. In occasione della 6 Ore di Monza del Mondiale Wec, il circuito consentirà al pubblico che ha acquistato online il biglietto d’ingresso, di seguire la gara endurance del campionato del mondo da una delle tribune del rettifilo di partenza.

«La Formula 1 a Silverstone ha testato per la prima volta le qualifiche sprint, una breve gara del sabato di circa 100 chilometri che decide la griglia di partenza del Gran Premio di domenica. Seguiamo questo nuovo format con grande attenzione e interesse perché sarà riproposto sabato 11 settembre a Monza e sicuramente offrirà ai tifosi ancora più spettacolo e divertimento. Speriamo nei prossimi giorni di poter finalmente dare inizio alla prevendita dei biglietti come sta avvenendo in tutti gli altri autodromi europei», conclude Redaelli.

Le auto sull’anello storico

Scatteranno dalla seconda piazzola in griglia delle classi LMGTE Pro e Am le migliori delle Ferrari che prenderanno il via nella 6 Ore di Monza, terza gara del mondiale Wec. Alessandro Pier Guidi tra i Pro e François Perrodo tra gli Am hanno siglato i tempi più rapidi tra le 488 GTE impegnate nella qualifica sul tracciato lombardo. Nella LMGTE Pro il gioco di scie che da sempre contraddistingue il Tempio della velocità ha premiato la Porsche di Kevin Estre, in pole per appena 65 millesimi davanti alla Ferrari numero 51 di Pier Guidi. Il pilota francese è riuscito a sfruttare la scia del campione del mondo 2017 per siglare il miglior tempo in 1’45”412 che l’italiano non è riuscito a battere nei quattro giri cronometrati effettuati. Miguel Molina, al volante della gemella numero 52, ha chiuso il suo giro migliore in 1’46”214 che gli vale la quarta posizione. Lo spagnolo non ha potuto usufruire di alcuna scia nei suoi tentativi ma rimane ottimista per la gara di domani.

Parata per le auto sul tracciato

Nella LMGTE Am, in una classifica dei tempi che ha visto raccolte dieci vetture in appena un secondo e mezzo, il campione in carica François Perrodo ha coperto i 5,793 km di Monza in 1’47”541 con la 488 GTE numero 83 di AF Corse, conquistando il secondo posto in griglia davanti a Roberto Lacorte con la Ferrari di Cetilar Racing. La terza fila è stata monopolizzata dalle altre due vetture di AF Corse, la numero 61 con un ottimo tempo fatto segnare da Christopher Ulrich, e la numero 54 con Thomas Flohr. Buona la qualifica di Sarah Bovy con la migliore delle due unità di Iron Lynx, settima, mentre Christian Hook ha ottenuto la nona posizione per Rinaldi Racing, al debutto stagionale. Domenica 18 la gara prenderà il via alle 12, per concludersi sei ore più tardi.

