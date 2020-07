Autodromo, Monza riaccende i motori: in pista Hankook 12H e Formula Renault Eurocup (a porte chiuse e in streaming) La stagione in pista dell’autodromo nazionale di Monza ricomincia dalla Hankook 12H, dalla Formula Renault Eurocup e a porte chiuse ma in copertura streaming. In gara anche il talento tricolore Lorenzo Colombo.

La stagione in pista dell’autodromo nazionale di Monza ricomincia dalla Hankook 12H e a porte chiuse. Appuntamento venerdì 10 e sabato 11 luglio per la prima gara dell’anno dopo la chiusura per l’emergenza coronavirus.

In pista ventiquattro vetture tra GT e TCR per la seconda tappa della 24H Series europea, dopo il primo appuntamento a Portimao a inizio giugno. La Hankook 12H Monza ha in programma la sessione di qualifiche dalle 11:30 alle 12:35 di venerdì 10 luglio e le prime quattro ore della gara di durata dalle 15 alle 19. Le rimanenti otto ore si correranno sabato 11 luglio dalle 11 alle 19.

È la prima volta della serie olandese in Brianza. A portare il tricolore italiano in gara sarà la MP Racing con una Mercedes AMG GT3 Evo condotta dalla famiglia Gostner. Si alterneranno al volante il padre Thomas e i fratelli David, Manuela e Corinna (le sorelle erano nell’unico equipaggio femminile dell’ultima 24 Ore di Le Mans). Ad aiutare la famiglia altoatesina aanche Giorgio Sernagiotto.

La svizzera Autorama Motorsport con Volkswagen Golf GTi TCR porta tre piloti italiani in gara: Sandro Pelatti, Alberto Vescovi e Roberto Ferri. La rappresentanza più ampia spetta invece alla Germania con cinque vetture in gara di tre differenti scuderie, tutte nella categoria GT3.

A Monza corre anche la Formula Renault Eurocup con diciotto monoposto. Lunedì e martedì i giovani piloti del campionato francese hanno già potuto rimettersi al volante per due giorni di test. Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio dovranno invece sfidarsi con le prime qualifiche e venerdì 10 luglio correranno le seconde qualifiche e la prima gara dalle 13 alle 13.35. Si riprenderà poi il giorno successivo con gara-2 della F. Renault Eurocup dalle 9.45 alle 10.20.

Nella Formula Renault Eurocup, arrivata alla 50esima stagione della sua storia, l’Italia schiera Lorenzo Colombo - classe 2000, tra i primi giovani piloti ad affidarsi al simulatore Avehil per l’allenamento e la preparazione delle gare proprio a Monza- e il compagno di squadra Nicola Marinangeli di Bhaitech. Il campionato è un importante trampolino di lancio per i piloti che aspirano alle serie maggiori.

Spiega Colombo: «È bello poter tornare a correre nel mio paese e in una pista che amo. Come pilota di casa, in un team e su una pista italiana, darò sicuramente il massimo. Sono stato in pole position a Monza negli ultimi due anni ma non ho raggiunto il successo in gara. Dovrò assicurarmi quindi una buona partenza ed essere pronto ad affrontare tutto quanto succederà».

Nella prima gara della stagione, ci sarà spazio anche per la solidarietà. Grazie all’iniziativa “One lap = one tree”, realizzata da Creventic in collaborazione con la onlus Trees for the Future, infatti per ogni giro di pista completato da una vettura in gara durante la Hankook 12H Monza, verrà piantato un albero in Africa. L’operazione permetterà così di migliorare i mezzi di sussistenza di alcuni contadini nei paesi in via di sviluppo, rivitalizzando i terreni di coltura impoveriti e consentendo agli agricoltori africani di coltivare ogni mese dell’anno prodotti della terra da vendere per il sostentamento della comunità locale.

Tutti gli appuntamenti in pista del fine settimana potranno essere seguiti dal pubblico in live streaming attraverso i canali social dell’Autodromo Nazionale Monza.

