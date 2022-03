Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lautaro Martinez alla Lazzate Sports Arena per girare una pubblicità A Marchisio impegnato sul “palco” di Monza risponde Lautaro Martinez a Lazzate. L’interista ha registrato uno spot spot pubblicitario di Amazon Prime Video alla Sports Arena.

Tra i volti del nuovo spot pubblicitario di Amazon Prime Video, girato alla Lazzate Sports Arena nei giorni scorsi, ci sarà anche Lautaro Martinez, campione dell’Inter autore dello splendido gol nel teatro dei sogni di Anfield che però non è valso la qualificazione ai nerazzurri contro il Liverlpool negli ottavi di Champions League.

Sicuramente l’attaccante della squadra milanese avrà mostrato qualche magia anche sugli splendidi campi della struttura sportiva lazzatese, fatti di terreni di gioco avveniristici con anche la possibilità di riprendere le proprie partite, non solo di calcetto, tra amici. Con Lautaro c’era anche la fidanzata Augustina Gandolfo e non è mancata l’occasione per scattare qualche foto ricordo con i nuovi amici della Lazzate Sports Arena.

