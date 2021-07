L’Astro Roller Skating tricolore premiato dal Comune di Monza: “Orgoglio della città” Il Comune di Monza ha premiato le tre squadre campioni d’Italia dell’Astro Roller Skating. Obiettivi raggiunti in un anno difficile raccontati con emozione dalle atlete e dalla presidente Luisa Biella. Prossimi impegni: Europei e Mondiali.

Momenti di gloria per le tre squadre campioni di Italia dell’Astro Roller Skating Monza che nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno ricevuto dalle mani del sindaco Dario Allevi e dell’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni delle targhe celebrative del Comune di Monza. Il Monza Precision Team Senior e Junior e l’Astro in line team hanno accolto le autorità nella palestra della scuola primaria Tacoli dove si allenano abitualmente.

“Siete l’orgoglio della nostra città - ha esordito il primo cittadino - avete portato alto in Italia il nome di Monza”.

Un risultato che, come ha sottolineato l’assessore Arbizzoni, “è il frutto di un lavoro di squadra fatto con sacrificio e spirito di abnegazione. Quando ci sono basi solide si riescono a raggiungere questi risultati anche in un periodo difficile come quello della pandemia”.

Premiazioni Astro Skating

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I lunghi mesi del lockdown, gli allenamenti da remoto, il sostegno dei dirigenti e degli allenatori e lo sprone delle famiglie sono stati ricordati dagli atleti che si sono alternati ai microfoni.

“Le nostre famiglie - ha ricordato una pattinatrice - sono i nostri primi fan. Coloro che ci sostengono sia dal punto di vista economico che sportivo. I nostri genitori ci hanno sempre dato il coraggio di non mollare anche nei momenti più duri. Ci hanno spinto ad andare avanti perché noi dobbiamo continuare a portare gioia e vitalità nei palazzetti con le nostre esibizioni”.

L’emozione della conquista del titolo tricolore è stata ricordata da altre atlete: “Quando si esce di pista ci si abbraccia, si piange. Quest’anno abbiamo pianto di gioia perché le difficoltà ci hanno dato ancora più forza e coraggio. La soddisfazione è ancora più grande. I nostri traguardi sono stati il risultato di motivazione, fatica, resilienza”.

Le due squadre del Monza Precision Team sono attese a fine mese agli Europei di Lleida, in Spagna, mentre il team seniores si è qualificato anche ai Mondiali in programma in autunno in Paraguay.

“Non abbiamo raggiunto solo obiettivi agonistici - ha sottolineato la presidente Luisa Biella - ma anche obiettivi educativi. Lo sport è un percorso educativo fatto di perseveranza, di generosità e di condivisione di valori. È un impegno corale in cui ciascuno mette a disposizione degli altri le proprie competenze”.

