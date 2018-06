Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Foto Fidal su facebook)

Atletica: Filippo Tortu Golden Gala 2018 (Foto by Foto Fidal su facebook)

La Regione Lombardia con Tortu, il presidente Fontana: «Spero di conoscerti presto» La giunta regionale della Lombardia invita l’atleta Filippo Tortu a palazzo dopo la conquista del record italiano di velocità sui 100 metri.

«Ci sono imprese che ti fanno entrare nella storia. E se parliamo di sport una di queste avere infranto il muro dei 10 secondi nei 100 metri di atletica leggera. Complimenti! Bravissimo, spero di conoscerti presto personalmente»: sono le parole con cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha salutato il nuovo record italiano sui 100 metri di Filippo Tortu, in meno di dieci secondi. Apprezzamento anche da parte dell’assessore regionale allo sport («A Filippo ho rivolto i complimenti dell’intera giunta e l’ho invitato a farci visita in Regione, a Palazzo Lombardia, appena gli allenamenti e impegni sportivi glielo consentiranno».

LEGGI il record di Tortu

«Dalla Brianza un’impresa storica, i miei complimenti a Filippo Tortu che ha battuto il record italiano nei 100 metri e ai suoi preparatori. Un sogno che si è realizzato, un esempio di tenacia e forza di volontà di cui siamo incredibilmente orgogliosi», ha aggiunot il vicepresidente Fabrizio Sala: «Non solo per aver rappresentato in maniera egregia il nostro territorio, ma anche per il messaggio di positività e di speranza che sta diffondendo».

LEGGI il commento

© RIPRODUZIONE RISERVATA