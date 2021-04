La Pasqua solidale dell’Ac Monza: l’uovo biancorosso donato a ospedali, enti e associazioni Le uova di Pasqua dell’Ac Monza hanno regalato un momento di dolcezza a tante realtà della Brianza: gli ospedali di Monza e Vimercate, la mensa dei frati francescani, il Paese ritrovato, la Rosa Blu, Pizzaut.

Sul campo ha dato qualche dispiacere ai tifosi ma in fatto di solidarietà chapeau all’Ac Monza che nei giorni scorsi ha reso la Pasqua più dolce e più felice a tante persone costrette a stare in ospedale e in strutture sanitarie e a coloro che sono seguiti da alcune associazioni del territorio. L’oggetto simbolo della Pasqua biancorossa sono state le uova di cioccolata che erano state anche messe in vendita, ad uso e consumo dei sostenitori della squadra di Brocchi, sul sito della società e nei supermercati Esselunga della zona.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, c’è da sottolineare che le uova si sono esaurite nel giro di pochi giorni, quando la Pasqua era ancora una data lontana sul calendario. Qualche tifoso residente fuori dalla Brianza ha addirittura evidenziato sui social che avrebbe gradito trovare i dolci biancorossi sugli scaffali del proprio supermercato di riferimento.

Uovo di Pasqua Ac Monza frati francescani Santa Maria delle Grazie

Molte delle uova commissionate dalla società biancorossa sono andate ben oltre le finalità commerciali. I calciatori, nelle pause degli allenamenti, e alcuni partner dell’Ac Monza si sono recati nelle sedi di strutture e associazioni per consegnare personalmente i loro regali pasquali. I giocatori della prima squadra hanno donato le uova all’ospedale san Gerardo di Monza e all’ospedale di Vimercate. Nella città di Monza hanno ricevuto la gradita visita biancorossa i frati francescani del santuario della Madonna delle Grazie.

Frate Celestino Pagani, l’instancabile organizzatore della mensa e dei pacchi alimentari del convento, ha già regalato un sorriso a tanti bambini. Grande gioia per i più piccoli anche a Cascina Cantalupo e al Centro Mamma Rita. Nonni e non solo hanno fatto festa al Paese Ritrovato, nella Rsa e nella Rsd San Pietro della Meridiana in viale Cesare Battisti.

Uovo di Pasqua Ac Monza ospedale San Gerardo

Un momento di allegria anche per gli ospiti di Spazio 37, la struttura monzese che accoglie persone adulte, fragili, ai margini, senza dimora, e per i ragazzi e le loro famiglie seguiti dall’Associazione Tu con noi. Fuori città le allegre consegne sono pervenute alla cooperativa La Rosa Blu di Ronco Briantino, a PizzAut, all’associazione gruppo di Betania onlus.

