La pandemia blocca il campionato brianzolo di cross: doveva iniziare il 15 gennaio

La pandemia blocca il Campionato Brianzolo di cross. L’inizio del circuito che in questa 35ma edizione è articolato solo su sei tappe di disputarsi in altrettante località della Brianza, era programmato per sabato 15 gennaio 2022 ma la Polisportiva San Marco Cantù, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha rinviato a data da definirsi la gara stante l’esponenziale crescita dei contagi.

La prima prova del Brianzolo organizzata dalla Canturina Pol.S.Marco era in programma nel Centro sportivo comunale di via Giovanni XXIII a Cantù, precisamente sul Campo gara via Gandhi. La seconda tappa del circuito, pandemia permettendo, è in calendario sabato 29 gennaio 2022 a Oggiono, per l’organizzazione dell’Asd Avis Oggiono.

