La Pallacanestro Varese vince il “primo tempo” dell’Energy cup - Gioca, tifa, vinci La Season 1 del campionato digitale promosso da Enerxenia- Acel Energie va alla Pallacanestro Varese: seguono Vero Volley Monza, Pallacanestro Cantù e quindi Calcio Lecco 1912.

La Pallacanestro Varese con 15.550 punti si è aggiudicata la prima parte, o meglio la Season 1, della “Energy Cup Gioca, tifa, vinci”,il primo campionato digital promosso da Enerxenia-Acel Energie in collaborazione con i club con i quali la società del gruppo Acsm Agam è legata da una partnership.

Alle spalle dei cestisti varesini si sono piazzati rispettivamente il Vero Volley Monza con 12.590 punti, la Pallacanestro Cantù con 11.145 punti e il Calcio Lecco 1912 con 7.550 punti. Quattro società diverse e tre discipline differenti con in comune il gioco con la palla (seppur di dimensioni diverse) e un gran numero di tifosi sempre pronti a sostenerle. Il torneo, che è stato pensato ancora prima che scoppiasse la pandemia, ha trovato quanto mai pronti i supporti digitali: dai canali social alle pagine web, dove i tifosi hanno ingaggiato sfide social e risposto a quiz on line. Anche i risultati ottenuti sul campo dai singoli team hanno giocato un ruolo importante ai fini della classifica generale. E, non ultimo, pure l’essere cliente Acel ha permesso di far muovere la graduatoria.

«I risultati sono stati incerti fino all’ultimo - hanno affermato l’amministratore delegato di Acel, Giovanni Perrone e il responsabile marketing, Martin Ignacio Isolabella- la classifica è sempre stata in movimento. Abbiamo ancora due stagioni da giocare e chi non ha vinto la prima parte del campionato può ancora rifarsi». Alla squadra vincitrice Enerxenia-Acel Energie offrirà un ulteriore contributo di sponsorizzazione di 3.000 euro. I tifosi saranno premiati per la loro partecipazione con gadget, magliette e palloni firmati e, quando sarà possibile, con la partecipazione a eventi della loro squadra del cuore. In questa prima sessione sono stati assegnati ai tifosi trentaquattro premi che nelle prossime settimane saranno recapitati a tutti vincitori.

