La Pallacanestro Concorezzo piange la scomparsa di Giuseppe “Peppo” Maggioni Pallacanestro Concorezzo in lutto per la scomparsa improvvisa del dirigente Giuseppe Maggioni. Cordoglio del basket brianzolo.

Pallacanestro Concorezzo in lutto per la scomparsa improvvisa di Giuseppe Maggioni, “nostro dirigente e colonna portante” della società. La notizia è stata comunicata nella tarda serata di domenica e in poche ore ha raccolto il cordoglio di numerose società di basket del territorio.

“Chiunque sia passato in prima squadra, dai giocatori agli allenatori, ha conosciuto la sua bontà e la sua disponibilità. Chi non ha mai ricevuto un cinque o un messaggio di incitamento prima di un cambio mentre si era seduti al tavolo - ha scritto la Pallacanestro Concorezzo -Sempre presente in palestra. Genitore di due nostri atleti, si è sempre fatto in quattro per la crescita della Pallacanestro Concorezzo, prima come dirigente delle giovanili poi della prima squadra. Grazie a lui sono partiti i primi tornei a Pesaro e grazie a lui i nostri piccoli del minibasket ricevevano un regalo a Natale. Viveva ogni partita come una finale di Eurolega, sempre appassionato e sempre in difesa dei suoi ragazzi. Sarà difficile ricominciare la nuova stagione senza di lui. Tutta la società è vicina alla moglie Betty (sempre disponibile anche lei per iscrizione, bar, organizzazione feste e tifoseria) , ai figli Lele (il nostro capitano) e Ale (ex giocatore ma sempre presente alle partite della nostra prima squadra). Oggi ci sono solo lacrime. Ciao Peppo, proteggi la tua famiglia da lassù e i tuoi ragazzi della Pallacanestro Concorezzo”.

