La Formula 1 approva le qualifiche Sprint al sabato: una gara nella gara per decidere la griglia

Che sarà proprio a Monza dovrà essere confermato con l’approssimarsi degli eventi. Intanto la Formula 1 ha deciso di introdurre per tre gare del 2021, due delle quali in Europa, la novità delle Sprint Qualifying che vedranno i piloti sfidarsi per oltre 100 km in mezzora il sabato pomeriggio per decidere la griglia di partenza della gara della domenica e che assegneranno anche dei punti ai primi tre classificati. Gare brevi e veloci che vengono introdotte grazie all’accordo tra Fia, Formula 1 e i dieci team.

La griglia delle Sprint Qualifying verrà invece decisa nelle qualifiche di un’ora del venerdì. Previste due sessioni di prove libere di 60 minuti il venerdì e il sabato mattina.

“Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan a un weekend di gara ancora più coinvolgente - ha commentato il presidente e amministratore delegato della Formula 1, il vedanese d’adozione Stefano Domenicali - Vedere i piloti che si sfidano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che anche i piloti apprezzeranno la lotta. Sono contento che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano, è una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi nuovi, assicurandoci al contempo di rimanere fedeli al patrimonio e alla meritocrazia del nostro sport”.

