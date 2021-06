Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La Brianza si tinge di granata: Sovico Calcio nel circuito Torino Academy Il progetto triennale è stato ufficializzato con una cerimonia pubblica, tra il centro sportivo comunale e la sala civica di Sovico. Previsti allenamenti, stage con gli allenatori del Torino Calcio sia nel capoluogo piemontese sia a Sovico. Grande entusiasmo nell’entourage sovicese.

Ufficializzato con una bella cerimonia pubblica, tra il centro sportivo comunale e la sala civica di Sovico, il progetto triennale che consente all’Asd Accademia Sovico Calcio di far parte del circuito Torino Academy, la realtà giovanile granata. Venerdì 11 giugno, in Brianza, è giunto tra gli altri il responsabile Torino Fc Academy, Teodoro Coppola, che porterà i piccoli sovicesi a conoscere da vicino il mondo granata, in un progetto di formazione che coinvolgerà anche genitori, dirigenti ed allenatori.

La presentazione del progetto

Previsti allenamenti, stage con gli allenatori del Torino Calcio sia nel capoluogo piemontese sia a Sovico. Grande entusiasmo nell’entourage sovicese, a cominciare dai bambini e dai ragazzi che potranno crescere giocando a calcio, sempre col sorriso ed il divertimento. Non smette di stupire la bella scuola calcio di Sovico che, società affiliata al Torino Calcio, prosegue il suo cammino di evoluzione attraverso un nuovo step di crescita dal sapore di serie A.

