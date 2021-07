Italia in semifinale di Euro 2020, Matteo Pessina con dedica a Spinazzola: «Si torna a Wembley, la giocheremo per te» Grandi festeggiamenti venerdì sera per la vittoria dell’Italia sul Belgio a Monaco di Baviera, ma gli azzurri hanno diretto i loro pensieri a Leonardo Spinazzola uscito per grave infortunio. Anche Matteo Pessina, che nei quarti non è entrato.

Non è entrato in campo, stavolta non è stato decisivo. O almeno non lo è stato con un gol. Il monzese Matteo Pessina non ha giocato il quarto di finale vinto dall’Italia contro il Belgio (2-1), mister Mancini non lo ha schierato. A fine gara è stato protagonista sui social con spezzoni della festa azzurra sulla via del ritorno dalla stadio: un brindisi e di nuovo il coro “Notti magiche”, rispolverato da Italia 90 e ormai promosso a inno. E le dediche per Leonardo Spinazzola, uscito per infortunio (al tendine d’Achille) sull’ennesimo scatto e con ogni probabilità atteso da un lungo stop.

Ma la testa è già alla semifinale con la Spagna: l’Italia giocherà martedì a Wembley a Londra, dove ha superato l’Austria negli ottavi di finale con gol decisivo proprio del monzese dell’Atalanta.

“Si torna a Wembley, sarà la semifinale di tutti gli italiani… e la giocheremo per te”, ha scritto in una nuova dedica a Spinazzola.

