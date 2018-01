In Giappone per “respirare” il karate: Paolo Ornaghi e il Centro cultura sport a Okinawa

Samurai lombardi in viaggio in Giappone. Un’esperienza incredibile a contatto con le origini di una disciplina che affonda le radici nell’antichità per un gruppo di allievi della scuola di arti marziali Centro cultura sport di Seregno, capitanati dal direttore Paolo Ornaghi di Sovico.