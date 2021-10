Impresa del Vero Volley Monza nella semifinale di Supercoppa italiana: battuta la Lube in quattro set I brianzoli si sono imposti sul campo dei campioni nazionali in carica facendosi superare solamente nel quarto set. Finale con Perugia o Trento

Grande vittoria per il Vero Volley Monza che nella semifinale di Supercoppa italiana ha battuto i campioni nazionali della Lube Civitanova sul loro campo di casa. Un successo perentorio ottenuto per 3 set a 1. I monzesi si sono imposti nei primi due parziali per 25-22 e poi ancora più nettamente per 25-16.

Nel terzo set i marchigiani hanno reagito riuscendo ad imporsi per 25-21. Niente da fare per loro in quello che è stato l’ultimo set dell’incontro, nel quale i brianzoli si sono fatti valere per 25-20. Una finale storica per l’ambizioso Monza di quest’anno che ora attende di misurarsi con Perugia o con il Trentino per la finale della competizione.

«Sapevamo che sarebbe stato molto difficile -ha detto Federici ai microfoni della Rai- ma ci abbiamo creduto». Ora ci proveranno anche nella finale.

