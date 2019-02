Il Vero Volley Monza sorride in Europa: Vero e Saugella in semifinale di Challenge Cup 2019 Doppia semifinale europea conquistata dal Consorzio Vero Volley di Monza. Solo sorrisi dalla trasferta di Kamnik per Vero Volley e Saugella per la Challenge Cup 2019.

Doppia semifinale europea conquistata dal Consorzio Vero Volley di Monza. Solo sorrisi dalla trasferta di Kamnik per la Challenge Cup 2019. Mercoledì sera gli uomini di Fabio Soli hanno battuto il Calcit Volley per 3-0. Ai monzesi è bastata poco più di un’ora e un quarto e parziali di 27-25, 25-18, 25-23 per risolvere il doppio confronto con l’avversaria già battuta alla Candy Arena per 3-1 nella gara di andata. Sesta vittoria consecutiva per la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley: il prossimo avversario uscirà tra la vincente tra Lisbona e Azzorre.

Nel pomeriggio la Saugella di coach Falasca aveva centrato l’obiettivo grazie al 3-1 nel ritorno dei quarti di finale: 25-14, 23-25, 25-23, 25-22 i parziali per Ortolani (18 punti) e compagne. Incontreranno la vincente tra Volero Le Cannet (Francia) e Hapoel Kfar Saba (Israele), con le francesi forti del 3-0 dell’andata.

