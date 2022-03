Il Renate perde ancora: alla Pro Patria basta un gol segnato dopo 5 minuti ll crollo col Piacenza, il pari col Legnano, fanalino di coda, lasciano intendere che la macchina dei nerazzurri, che pure conservano il quarto posto in classifica, ha bisogno al più presto di una revisione

E’ crisi in casa delle pantere? La seconda sconfitta consecutiva patita dal Renate nella trasferta di Busto Arsizio nel derby con la Pro Patria, vinta dai padroni di casa per 1-0 goal di Pierozzi dopo soli 5’ di gioco, lascia intendere di si. Mister Roberto Cevoli, in questa seconda parte del campionato, non riesce più a far trovare lo smalto e la sicurezza che i neroazzurri hanno dimostrato fino a pochi turni addietro.

Il crollo col Piacenza, il pari col Legnano, fanalino di coda, lasciano intendere che la macchina Renate, che pure conserva il quarto posto in classifica, ha bisogno al più presto di una revisione per poter continuare a veleggiare nei quartiere alti della classifica. Il grande rammarico dei brianzoli è quello di non essere stati capaci in 85’ di trovare la via della divisione dei punti. Musi lunghi e testa china al rientro negli spogliatoi. Il Renate è atteso da una settimana penitenziale e di seria riflessione. Patron Luigi Spreafico non dispera e aspetta segnali di resurrezione, ma prima di Pasqua.

