Il Giro d’Italia parla brianzolo, Giacomo Nizzolo conquista la sua prima tappa: «Aspettavo da tempo questo momento» Il corridore muggiorese, Campione italiano ed europeo ha vinto con uno straordinario sprint la tredicesima tappa, Ravenna - Verona, 198 chilometri, precedendo Edoardo Affini e soprattutto lo sprinter d’eccezione, Peter Sagan

Non è forse un caso che nella città emblema dell’amore, Verona, il cuore dei supporters brianzoli di Giacomo Nizzolo sia tornato a battere forte per il corridore di casa. Il Campione italiano ed europeo ha vinto con uno straordinario sprint la tredicesima tappa del Giro d’Italia, la Ravenna-Verona (198 chilometri) andata in scena venerdì 21 maggio.

Nizzolo ha preceduto sul traguardo Edoardo Affini e soprattutto lo sprinter d’eccezione, Peter Sagan. Dopo undici secondi posti (e cinque terzi) il corridore brianzolo è così riuscito a vincere una tappa del Giro. Una volata show, la sua, che ha ricordato le sue più belle vittorie è rotto un incantesimo. Al traguardo, è stato lo stesso protagonista di giornata a confermare ai giornalisti di «aspettare da tempo questo momento».

