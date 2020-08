Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Foligno: «Cessione definitiva del nostro difensore al Monza Calcio» Classe 2004, Andrea Battistelli è cresciuto calcisticamente nella società umbra che, con orgoglio, con un comunicato nel sito internet ufficiale ne annuncia la cessione a quella brianzola “neopromossa in Serie B”

Un nuovo difensore classe 2004 per il Monza Calcio. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla società di partenza, il Foligno Calcio SSDARL, che nel proprio sito internet comunica: “di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo del difensore classe 2004 Andrea Battistelli alla A.C. Monza Calcio S.p.A., società neopromossa in Serie B”.

“Ad Andrea - aggiungono i vertici della società umbra - che con orgoglio possiamo vantare di aver cresciuto calcisticamente, l’ “in bocca al lupo” per questa sua avventura e per un proseguo di carriera pieno di soddisfazioni, con la speranza che tanti altri ragazzi del nostro Settore Giovanile possano seguire le sue orme”.

