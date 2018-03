Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Cittadino in piazza a Monza: giovedì al camper le pallavoliste della Saugella Ospiti speciali alla redazione mobile del Cittadino nel tradizione appuntamento del giovedì in piazza Roma, a Monza. Il 22 marzo all’ombra dell’arengario arrivano le pallavoliste della Saugella, impegnate nei quarti di finale dei playoff

Ospiti speciali alla redazione mobile del Cittadino nel tradizione appuntamento del giovedì in piazza Roma, a Monza. Il 22 marzo all’ombra dell’arengario arrivano le pallavoliste della Saugella, impegnate nei quarti di finale dei playoff e alla vigilia dell’importante gara-2 di domenica 25 marzo alla Candy Arena con Busto Arsizio. Monza è in vantaggio nella serie e ha il primo match point per la semifinale.

L’appuntamento è dalle 11.30 alle 12 con la capitana Serena Ortolani, Hanna Orthmann e Francesca Devetag, presenti al camper per salutare i tifosi. Su “il Cittadino” fresco di stampa c’è un coupon che permetterà di ritirare, dopo aver comprato il biglietto se non si dispone dell’abbonamento, un uovo di Pasqua presso la biglietteria della Candy Arena il giorno della gara e fino ad esaurimento scorte.



Monza, la redazione mobile del Cittadino all’arengario in piazza Roma

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA