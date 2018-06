Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Calcio Monza arruola in Francia: ecco Hervè Magloire Otèlè Nnanga Si chiama Hervè Magloire Otèlè Nnanga il nuovo acquisto del Monza 1912 per la prossima stagione: il centrocampista francese ha firmato per tre anni.

Diciotto anni, francese, prima a Tolosa e poi a Nantes e quindi dalla prossima stagione al Monza: è Hervè Magloire Otèlè Nnanga il nuovo acquisto del Monza 1912 . Centrocampista nato in Camerun a gennaio del 2000 e di nazionalità transalpina, quest’anno ha giocato per la formazione under 19 della città di Jules Verne: il contratto firmato con il club biancorosso dura tre anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA