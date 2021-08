Calcio, Pro Patria-Monza termina sull’1-1: i biancorossi pareggiano negli ultimi secondi Gara condizionata dal terreno pesante per via della pioggia. Stroppa cambia 9 undicesimi nella ripresa e agguanta la parità con Donati poco prima dello scadere. Rigore sbagliato di Maric e gol annullato a Gytkjaer

Nella quinta amichevole estiva il Monza pareggia 1-1 a Busto Arsizio con la Pro Patria, in una gara cominciata con mezz’ora d’anticipo per la forte pioggia. Padroni di casa in vantaggio al 32’ con Stanzani, che supera Di Gregorio in uscita con un tocco sotto morbido. Gara molto fisica, sul terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. I biancorossi reagiscono subito con D’Alessandro, che un minuto dopo dribbla il portiere, ma non trova la porta da posizione defilata. Al 41’ i brianzoli si procurano un calcio di rigore, ma Mangano neutralizza il tiro di Maric. Prima dell’intervallo altra occasione per D’Alessandro, con un diagonale rasoterra che sfiora l’angolino.

Mister Stroppa cambia nove uomini all’intervallo, e il Monza si butta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 60’ bel tiro a giro di Siatounis, deviato in corner da Mangano. Al 20’ destro violento di Machin che termina a lato. I biancorossi continuano a spingere: al 75’ gran giocata di D’Alessandro che controlla e calcia al volo in porto sugli sviluppi di corner: Mangano si salva con l’aiuto della traversa. Il monologo brianzolo della ripresa produce al 86’ il gol del pareggio di Gytkjaer, che però viene annullato per fuorigioco del danese. Regolarissima invece la rete di Donati, che al 89’ sfrutta un errore del portiere di casa e scarica in rete il gol del definitivo 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA