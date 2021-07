I ragazzi di Pizzaut inventano la pizza Donnarumma e lo invitano a cena: «Gigio vieni a mangiare da noi?» I ragazzi di Pizzaut invitano al ristorante il portiere della Nazionale campione d’Europa per far assaggiare la pizza speciale “Donnarumma”.

È stato decisivo nelle serie dei rigori contro la Spagna e in finale contro l’Inghilterra, è stato al centro delle cronache per il contratto firmato con il Paris Saint Germain nei giorni dell’Europei. Gianluigi Donnarumma si è guadagnato anche un invito a cena speciale: a Cassina de’ Pecchi, da PizzAut, per assaggiare la pizza speciale inventata e dedicata dai ragazzi al portierone della Nazionale, premiato anche come miglior giocatore degli Europei.

“Bassa e bianca con pomodorini freschi, bresaola dop, rucola, burrata di mozzarella e scaglie di grana per farlo volare”, dicevano alla vigilia della finale.

Calcio Euro 2020 Italia Spagna semifinale: la parata di Donnarumma sul rigore di Alvaro Morata

Poi domenica sera la festa tra le lacrime di commozione all’1-1 realizzato da Bonucci, di “Francesco, cameriere Aut”, racconta Nico Acampora sulla pagina social dell’associazione e della pizzeria , “Andrea, suo collega, ridendo ha detto che la Pizza che abbiamo dedicato a Donnarumma gli ha fatto parare il rigore e se l’Italia ha vinto è un po’ merito nostro”, mentre “Matteo, il pizzaiolo Aut, mi ha domandato se Gigio adesso viene a mangiare la pizza da noi...anche da solo, che vuole fargliela assaggiare”.

E allora non resta che provare a ripetere l’invito: Gigio Donnarumma, puoi andare a mangiare una pizza speciale a Cassina de’ Pecchi?

