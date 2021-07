Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

I grandi dello sport allo Sport Specialist: da Sergio Longoni l'alpinista Marco Milanese

I grandi dello sport allo Sport Specialist: da Sergio Longoni l’alpinista Marco Milanese Appuntamento giovedì 15 luglio, alle 20.30, nell’area esterna del negozio di Bevera di Sirtori. Ad aprire la serata ci sarà ancora Saule Kilaite, violinista, compositrice e scrittrice. Presente anche Luca Schiera, alpinista e neo presidente dei Ragni di Lecco e testimonial df Sport Specialist.

Ripartono le serate “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzate da df Sport Specialist. Ad un anno di distanza dall’ultima serata, che risale a luglio 2020 con la partecipazione di Manolo, si riprende il filo degli incontri con i grandi dello sport. Giovedì 15 luglio, alle 20.30, appuntamento, nell’area esterna del negozio df Sport Specialist di Bevera di Sirtori, con Marco Milanese, alpinista per passione e guida alpina per professione.

Sarà una serata speciale, la prima della ripartenza del 2021 per il ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport”, come auspicato dal patron Sergio Longoni.

E si riparte da dove si era lasciato lo scorso anno: ad aprire la serata ci sarà ancora Saule Kilaite, violinista, compositrice e scrittrice di origine lituana. Presente anche Luca Schiera, alpinista e neo presidente dei Ragni di Lecco e testimonial df Sport Specialist.

Marco Milanese, protagonista dell’evento, presenterà filmati delle sue attività in montagna: si passerà dal ghiaccio alla neve, dalla roccia all’aria. Milanese ha aperto vie di arrampicata su roccia, ghiaccio e itinerari di sci e snowboard ripido, pratica slackline e highline, parapendio e vola con la tuta alare. La serata sarà anche l’occasione per presentare il suo libro “Volare le montagne. Di linee, equilibri e altre libertà”: scritto durante il lockdown, il libro è un racconto delle avventure di Marco Milanese, della sua crescita e del suo desiderio di vivere in stretta connessione con la natura.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione: 039.92.15.51 oppure [email protected].

