I ginnasti brianzoli brillano al Dtb Pokal di Stoccarda: otto medaglie In una edizione stellare del Dtb Pokal, nella Porsche Arena di Stoccarda, ottime prestazioni tecniche di quattro ginnasti brianzoli: Yumin Abbadini, Riccardo Villa, Diego Vazzola della Pro Carate e Martina Maggio di Villasanta (Fiamme Oro).

In una edizione stellare del Dtb Pokal svoltosi nella Porsche Arena di Stoccarda a brillare sono state le prestazioni tecniche di quattro ginnasti brianzoli: Yumin Abbadini, Riccardo Villa, Diego Vazzola della Pro Carate e Martina Maggio di Villasanta (Fiamme Oro) certificate dalla conquista di otto medaglie equamente divise tra quelle conquistate nelle gare riservate alle squadre e quelle individuali, nelle finali di specialità.

Ginnastica artistica Stoccarda

Nel concorso per i ginnasti juniores, nella squadra dell’Italia erano presenti Riccardo Villa e Diego Vazzola, quindi Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Lorenzo Tomei (Romagna Team) e Jacopo Zuliani (Roma 70) che dopo una performance tutta in rimonta, hanno messo insieme 229,800 punti, posizionandosi sul terzo gradino del podio superati solamente dall’imbattibile squadra degli Stati Uniti (235,250 punti) ma a pochi centesimi di punto dalla Germania (230), medaglia d’argento. Nello staff tecnico azzurro altrettante importante si è rivelata la presenza di Giorgio Corti della Pro Carate. Sulla scia di questo risultato, Villa ha vinto l’oro al cavallo con maniglie e l’argento alla sbarra, l’attrezzo più ostico per i ginnasti.

Grande prestazione anche della squadra senior dell’Italia che con i ginnasti Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese-Busto A.), Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), Ludovico Edalli (Aeronautica Militare), Nicolò Mozzato (Spes Mestre) ha raccolto 247,800 punti e conquistato il prestigioso secondo posto dietro agli Stati Uniti, primi in classifica con 249,100 punti, e distanziando nettamente la Germania (241,800 punti).

Anche Abbadini ha inanellato prestazioni di elevato spessore tecnico conquistando il terzo posto nella finale al cavallo con maniglie. Quindi nella gara per Team Mixed ha gareggiato nella squadra azzurra con Manila Esposito (Ginn.Civitavecchia), Desirèe Carofiglio (Future Gym), Elisa Iorio (Fiamme Oro), Mario Macchiati (Fermo ’85) e Lay Giannini (Giovanile Ancona) che, al termine di un serrato confronto, è riuscita a superare il Canada conquistando il terzo posto finale dietro a Stati Uniti e Germania.

Nella gara per ginnaste senior, l’Italia targata Fiamme Oro-Brixia (in pedana si sono esibite Martina Maggio, Giorgia Villa, Asia D’Amato tutte delle Fiamme Oro; Angela Andreoli e Veronica Mandriota della Brixia Brescia). Le ginnaste azzurre hanno lottato sino alla fine con la formazione degli Stati Uniti che ha vinto la prova con 164,929 punti rispetto ai 163,598 dell’Italia.

Martina Maggio inoltre ha gareggiato nella finale alla trave conquistando la medaglia d’argento a soli 33 millesimi di punto dalla statunitense Konnor Mc Clain.

A Stoccarda si è rivisto nello staff tecnico azzurro della nazionale junior femminile anche Massimo Gallina che ha lasciato tracce indelebili del suo lavoro e del suo appassionato impegno nella Pro Lissone. L’Italia junior si è classificata al terzo posto nella prova vinta dagli Stati Uniti davanti all’Australia.

