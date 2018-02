Hockey Seregno: seconda vittoria stagionale contro il Pordenone Seconda vittoria stagionale, la prima davanti al pubblico amico del PalaSomaschini, per il Seregno Hockey 2012. La formazione allenata da Giacomo Cascella si è imposta 3-2 sulla Caf Cgn Pordenone, exploit che probabilmente, tuttavia, non modificherà il suo destino, con la retrocessione matematica in serie B

Seconda vittoria stagionale, la prima davanti al pubblico amico del PalaSomaschini, per il Seregno Hockey 2012. La formazione allenata da Giacomo Cascella si è imposta 3-2 sulla Caf Cgn Pordenone, exploit che probabilmente non modificherà il suo destino, con la retrocessione matematica in serie B che appare soltanto rinviata, ma che va a merito del gruppo, capace di uno scatto d’orgoglio dopo la brutta prestazione interna della settimana precedente contro l’Asso Ponteggi Forte dei Marmi. Il match è vissuto sul filo dell’equilibrio.

I giuliani si sono portati in vantaggio per primi all’11’ con Omar Gasparotto, che ha superato Stefano Di Biase con un tiro accompagnato dalla distanza. Appena 2’ più tardi, a rimettere le cose a posto per i brianzoli è stato Mirco Mariani, protagonista di una girata sottomisura. Nella ripresa, la svolta è maturata tra il 4’ ed il 5’, quando nel giro di 40’’ sono andati a bersaglio nell’ordine Edoardo Di Donato ed ancora Mirco Mariani.

Gli ospiti hanno poi riaperto i conti all’11’ con Andrea Bicego, rispolverando in casa seregnese i fantasmi delle troppe rimonte subite, in particolare nel girone di andata. Nel rush conclusivo, tuttavia, stavolta la compagine grigioblù ha retto, anche quando i pordenonesi hanno giocato la carta del quinto uomo di movimento. A qualche secondo dal termine, il portiere giuliano Juan Oviedo ha rimediato un cartellino blu, per una parata fuori dall’area di rigore: sulla successiva punizione di prima, Mariani ha preferito gestire in sicurezza la sfera, concludendo verso la porta, senza inquadrarla, unicamente quando ormai la sirena stava per suonare. Sabato 17 febbraio (ore 20,45) il calendario propone la difficile trasferta a Vercelli contro l’Amatori.

Seregno Hockey 2012-Caf Cgn Pordenone 3-2

Marcatori: 11’23’’ pt Gasparotto (C), 13’09’’ Mariani (S); 4’20’’ st Di Donato (S), 5’00’’ Mariani (S), 11’27’’ Bicego (C).

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, Luppi, Mariani, De Cesaris, Di Donato, Gallotta. All.: Cascella.

Caf Cgn Pordenone: Oviedo (Pozzato), Colli, Bicego, Del Savio, Rigon, Battistuzzi, Gasparotto, Cortes, Furlanis. All.: Oviedo.

Arbitro: Trevisan di Viareggio.

Note: espulso temporaneamente per 2’ Oviedo (C).

© RIPRODUZIONE RISERVATA