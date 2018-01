Il Seregno in azione in un’immagine di repertorio

Hockey Seregno, primo punto del 2018 per i ragazzi di Cascella Primo punto del 2018 per il Seregno Hockey 2012. Al PalaSomaschini, di fronte al pubblico amico, i ragazzi allenati da Giacomo Cascella hanno pareggiato 4-4 contro il quotato Ruspal Pico della Mirandola, facendo a lungo sperare di poter conquistare quella che sarebbe stata la loro seconda affermazione nel campionato di serie A/2.

Primo punto del 2018 per il Seregno Hockey 2012. Al PalaSomaschini, di fronte al pubblico amico, i ragazzi allenati da Giacomo Cascella hanno pareggiato 4-4 contro il quotato Ruspal Pico della Mirandola, facendo a lungo sperare di poter conquistare quella che sarebbe stata la loro seconda affermazione nel campionato di serie A/2. Determinante ancora una volta in negativo è stata l’incapacità dei brianzoli di concretizzare le occasioni costruite nell’arco dei 50’ di gioco.

La gara è stata avvincente ed ha visto gli ospiti scattare per primi con il bomber Gabry Tudela, a bersaglio dopo 4’. All’8’ Mirco Mariani ha firmato il pareggio, prima che Davide Gallotta al 20’ originasse il sorpasso. Nella ripresa, Filippo De Tommaso al 2’ e Pietro Benatti al 12’ hanno ribaltato lo score, ma i grigioblù hanno dimostrato carattere, impattando subito ancora con Mirco Mariani. Il successivo botta e risposta tra Tudela e Gallotta ha lasciato inalterata la sostanza.

I seregnesi sono così saliti a quota sei punti in classifica, perdendo l’opportunità per accorciare in modo significativo sull’Asso Ponteggi Forte dei Marmi, rimasto fermo a quota nove, e sull’Azzurra Novara, arenatasi a quota quattordici. Sabato 27 gennaio, alle 20,45, Stefano Di Biase e compagni saranno di scena proprio a Novara, prima di ricevere nel turno seguente in casa i toscani: il loro destino stagionale dopo queste due partite sarà più chiaro.

Seregno Hockey 2012-Ruspal Pico della Mirandola 4-4

Marcatori: 4’35’’ pt Tudela (R), 8’29’’ Mariani (S), 20’20’’ Gallotta (S); 1’40’’ st De Tommaso (R), 12’47’’ Benatti (R), 14’53’’ Mariani (S), 16’05’’ Tudela (R), 17’35’’ Gallotta (S).

Seregno Hockey 2012: Di Biase (Brenna), Marchini, Appiani, Giordano, R. Luppi, Mariani, Tremolada, Di Donato, Gallotta. All.: Cascella.

Ruspal Pico della Mirandola: Pellacani (F. Luppi), Moschetti, Tudela, Marco Malagoli, De Tommaso, Romano, Marcello Malagoli, Benatti, Campana. All.: Jofrè.

Arbitro: Ciccolella di Molfetta.

Note: espulso temporaneamente per 2’ Di Donato (S).

© RIPRODUZIONE RISERVATA