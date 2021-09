Hockey pista, il seregnese Mirko Tognacca da Monza agli Europei U17-19

Studente a Seregno e giocatore dell’Hockey Monza, il sedicenne Mirko Tognacca è stato convocato per gli Europei Under 17-19 in Portogallo. L’unico giocatore selezionato tra le squadre giovanili di Lombardia e Piemonte