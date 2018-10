Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Matteo Zucchetti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Hockey: Hrc Monza sconfitto e contento al ritorno in Eurolega Buone sensazioni dopo il ritorno sulla ribalta europea dell’Hockey Roller Club Monza, nonostante la sconfitta: il Benfica ha vinto 3-1, per i brianzoli non sono mancati i complimenti. Martedì torna il campionato.

«Una di quelle sconfitte che può regalare certezze, che accresce la convinzione di quello che sappiamo fare». Il mister Tommaso Colamaria ha usato parole positive per commentare l’esordio in Eurolega del suo Hockey Roller Club Monza sul campo del Benfica: 3-1 alla fine per i padroni di casa (primo tempo 0-0), ma buone sensazioni al ritorno sulla ribalta europea dopo 25 anni di assenza di una monzese.

Matteo Zucchetti a segno per i brianzoli, a rispondere alla doppietta di Ordonez e al gol di Rocha. Monzesi bravi a impegnare il portiere avversario Pedro Henriques e a raccogliere complimenti.

Il prossimo impegno in Eurolega sarà il 17 novembre in casa contro gli spagnoli di Noia. Il 23 ottobre, alle 20.45 a Biassono, torna il campionato: arriva il Thiene e Monza va a caccia di punti dopo gli stop con Follonica e Valdagno.

