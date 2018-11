Hockey: Hrc Monza batte il Noia e regala emozioni in Eurolega Emozionante vittoria dell’Hrc Monza in Eurolega: nel debutto casalingo, al Pala Rovagnati di Biassono il Teamservicecar ha superato gli spagnoli del Noia per 4-0.

Emozionante vittoria dell’Hrc Monza in Eurolega: nel debutto casalingo, al Pala Rovagnati di Biassono il Teamservicecar ha superato gli spagnoli del Noia per 4-0 con gol di Nadini nel primo tempo e poi Zucchetti e doppietta di Martinez. È il ritorno sulla scena continentale dopo 25 anni e Monza questa volta ha fatto bottino di punti e non solo di complimenti, come era stato un mese fa nella prima in Portogallo contro il Benfica. Tutto bene per mister Colamaria, nonostante l’assenza per infortunio di Marc Ollè. Grandi applausi dalle tribune.

Nel girone D, la classifica dice che il Benfica comanda con 6 punti, Monza e Noia seguono con 3, Montreux 0.

Martedì alle 20.45 torna il campionato con la sfida con il Bassano. Prossima gara di Eurolega l’1 dicembre: in programma per la terza giornata la trasferta svizzera a Montreux.

