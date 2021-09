Gp d’Italia, tutte le info per l’Autodromo di Monza: come arrivare, parcheggi (e monopattini), il programma, il Green pass Ci sono diversi modi per raggiungere il Gp d’Italia all’Autodromo nazionale di Monza: quel che è certo è che chi arriva alla meta deve avere completato la procedura di check-in online. Tutte le informazioni: come arrivare, parcheggi, il programma, il Green pass.

In treno e autobus, in auto, in bici o a piedi. Ci sono diversi modi per raggiungere il Gp d’Italia all’Autodromo nazionale di Monza: quel che è certo è che chi arriva alla meta deve avere completato la procedura di check-in online, l’unica condizione per poter accedere ai posti assegnati. Lo ricordano gli organizzatori.

Ai tifosi in arrivo è richiesta una certificazione verde (EU Digital Covid Certificate, il Green pass) valido e appunto la registrazione sul sito ufficiale (clicca qui). I regolamenti sono strutturati nel rispetto delle normative Italiane, del Protocollo FIA e ACI Covid-19.

E come arrivare all’autodromo? I treni speciali predisposti da Trenord dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano fermano direttamente a Biassono/Lesmo, che è la stazione più vicina all’Autodromo. Da lì basta seguire la segnaletica.

Gp Italia 2021 Monza trasporti

Per chi sceglie di arrivare a Monza in treno il Comune, in collaborazione con Monza Mobilità, ha allestito una biglietteria all’aperto sul piazzale della stazione per la vendita ticket per gli autobus bus e per le informazioni. Dalla stazione il bus è lo Z221 (fermata su corso Milano fronte stazione).

Chi scende dai binari trova già nel sottopasso ferroviario i QRcode per ottenere con facilità tutte le informazioni con percorsi e orari potenziati dei bus, informazioni che sono anche sul sito del Comune.

La capienza consentita ridotta all’interno dell’autodromo determinata dall’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze anche sul piano della viabilità che, quest’anno, ha riguardato soprattutto i parcheggi.

Rispetto all’edizione 2019, l’ultima pre pandemia, mancheranno le aree di sosta identificate dal colore blu, posizionate nella zona di viale Stucchi. Sono stati, invece, potenziati i posteggi interrati viola del Cam e del centro commerciale di via Lario, è stato aggiunto l’arancione all’Iper Maestoso, sono stati confermati il gold di Porta Monza e a Biassono il verde nella parte nord dell’autodromo, adatto anche alla sosta dei camper, e il marrone nella zona industriale in grado di ricevere 1.000 auto e 100 autobus. I costi dei biglietti per parcheggiare, che possono essere acquistati online sul sito di Monza Mobilità, varieranno a seconda della distanza dal circuito.

Gp Italia 2021 Monza trasporti parcheggio bici

Chi utilizza i parcheggi più lontani potrà raggiungere il Parco a bordo della navetta con un ticket aggiuntivo di 5 euro valido anche per il ritorno. I tifosi che optano per le aree viola, non servite dal pullman, possono utilizzare la novità dei monopattini a noleggio o il bike sharing.



Per le moto sono consigliati l’arancione in via Sant’Andrea e il verde a Biassono.



Infine, per chi raggiunge l’Autodromo in bicicletta è predisposto uno spazio presidiato al parcheggio verde a Biassono nel prato al confine tra via Madonna delle Nevi e via Parco.

