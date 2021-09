Gp d’Italia, la domenica della gara: LIVE da Monza tra le 14 alle 18. Jacobs e Bolt nel paddock I semafori si spengono alle 15, poi scatta il Gran premio che segna il (parziale) ritorno del pubblico. Verstappen in pole, Hamilton quarto. Gli olimpionici di Tokyo nel paddock

Tutto pronto per il Gp d’Italia, nell’edizione del ritorno del pubblico, seppur al 50% della capienza. Le Ferrari inseguono, davanti a tutti c’è Verstappen. Hamilton quarto, insegue in pista ma anche nel Mondiale. Dopo l’inedita Sprint race del sabato vinta da Bottas, ultima posizione per il finlandese della Mercedes, per aver cambiato il motore.

15.32 - Sceso a meno di tre secondi il margine di Hamilton su Leclerc. I primi sei, compreso Perez, girano sotto l’1.26

15.28 - Quasi 45 gradi sull’asfalto, quando il primo terzo di gara se n’è andato. Bottas nel frattempo è risalito sino alla nona posizione



15.26 -Di nuovo un ruota contro ruota, questa volta tra Ocon e Vettel, che tentava di superarlo per la 12esima posizione



15.24 - In questa fase sembra essersi stabilizzato il margine di Norris su Hamilton, che però corre con gomma dura



15.22 - Poco più di 7 secondi di stacco tra Leclerc, con la prima delle due Ferrari, e la testa della corsa



15.21 - Fallito il primo tentativo di sorpasso in fondo al rettilineo, impossibile riproporlo alla Roggia

15.18 - Dopo 9 giri, Verstappen accumula un secondo da Ricciardo, Norris ditro aeltri 2,6 secondi ,con Hamilton a poco meno di un secondo. Leclerc quinto, Sainz settimo



15.16 - Bellissimo duello tra Sainz e Perez, con quest’ultimo che la spunta al Serraglio e guadagna la sesta posizione



15.14 - Decisi 5 punti di penalità per Giovinazzi per l’impatto con Sainz. Una decisione che non trova tutti d’accordo



15.13 - Sono 18 le vetture in gara, senza Tsunoda e Gasly. Tra Ricciardo e Verstappen 7 decimi di distacco

15.12 - Sainz “under investigation” per il contatto che è risultato fatale a Giovinazzi. Nonostante il ruota contro ruota Verstappen-Hamilton, tutto procede regolarmente tra i due duellanti per il Mondiale



15.11 - Mattia Binotto a Sky poco prima del via: «Èmolto bello tornare a Monza con i nostri tifosi nel tempio della velocità. Ci auguriamo al più presto di vivere emozioni come quelle del 2019. Podio sogno possibile?Il nostro obiettivo è quello di sognare e regalare sogni, fino alla bandiera a scacchi ce la metteremo tutta». Leclerc e Sainz scattavano dalla terza fila ed «è il nostro valore di oggi. Sono contento della terza fila, anche se non si puo essere contenti in sensi generale - ha ammesso Binotto ai microfoni di Sky Sport - Ma ieri Leclerc e Sainz stavano male, in ragione di ciò partire quinto e sesto può essere discreto». E sulla strategia legata alle gomme: «Una sosta per tutti, prima media e poi dura penso. Magari qualcuno può usare la soft, ma la logica ci dice media-dura. Poi si tratterà di gestire le gomme, tenerle nella prima gara per poi trovarsele fresche».



15.10 - Davvero sfortunato Giovinazzi, toccato nel retrotreno da Sainz



15.09 - Risale anche Bottas, che impiega non poca fatica per passare in rettilineo Kubica con la sua Alfa Romeo



15.08- Ricciardo, Verstappen, Norris, Hamilton,Leclerc, Sainz: queste le prime posizioni



15.07 - Virtual safety car



15.05 - Incredibile partenza di Ricciardo, che guadagna la prima posizione su Verstappen. Parte bene anche Hamilton, che fa a sportellate con Verstappen e fa lungo. Va a sbattere Giovinazzi, che riprende la corsa ma con l’auto danneggiata

15.03 - Tutto pronto per la partenza



14.59 - Monoposto schierate, pronti per il giro di ricognizione. Il vincitore dello scorso anno, Gasly, in coda al gruppo accanto a Tsunoda problemi alla vettura. In fondo anche Bottas, vincitore della gara sprint, per aver sostituito il motore



14.57 - Presenti anche gli ex calciatori Shevchenko, Candela e Totti

14.52 - Tra gli altri ospiti di Monza, l’attore Vin Diesel e l’influencer Khabi Lame

14.46 - Grandissima suggestione, come ogni anno, per il passaggio delle frecce tricolori sul rettilineo. In concomitanza dell’Inno di Mameli, suonato dalla fanfara della Guardia di Finanza

GUARDA IL VIDEO https://fb.watch/7ZIOJS8fnI/

14.30 - Intanto nei box si scaldano i motori. Questo è quello della Mercedes di Lewis Hamilton. E anche le tribune si accendono.



14.27 - Che sia il Tempio della velocità lo si sapeva: le Formula 1, le Frecce tricolori. Poi Marcell Jacobs con Fabrizio Tortu e gli altri ori di Tokyo. Ora nel paddock, ospite di Aston Martin, anche Usain Bolt



14.27 - Che sia il Tempio della velocità lo si sapeva: le Formula 1, le Frecce tricolori. Poi Marcell Jacobs con Fabrizio Tortu e gli altri ori di Tokyo. Ora nel paddock, ospite di Aston Martin, anche Usain Bolt

14.15 Antonio Giovinazzi, pilota italiano del team Alfa Romeo Racing ha regalato dei cappellini autografati ai campioni olimpici di Tokyo. Il pilota pugliese è amico di Filippo Tortu. «Ci ha fatto divertire e sognare. Tutti hanno fatto qualcosa di strepitoso sono un esempio per me e tutti gli italiani» dice l’alfista ai microfoni di Sky Sport24. «Io tifavo per lui e poi ci siamo conosciuti è un pilota bravissimo» dice lo sprinter azzurro campione olimpico della 4x100.

14.10 - Nelle tribune vuote in buona parte, risuona l'eco anche di tutte le gare di contorno che hanno caratterizzato questo lungo avvicinamento alla partenza della Formula 1.





Lo spazio rimasto vuoto dopo la rimozione dello storico tram degli Amici dell’autodromo e del Parco

14.05 - Dopo i 10mila spettatori del venerdì, nella giornata del sabato sono state 16mila le presenze. Rispetto alle previsioni di 18-19mila presenze per la domenica, in Sias si sono detti fiduciosi di superare quota 21mila

14.00 - In autodromo tutto pronto per la partenza, che avverrà tra un’ora. Sottopassi veicolari chiusi dalle 10 ai pedoni. Le medaglie d’oro di Tokyo, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e Michelle Hunziker presenti nel paddock.

