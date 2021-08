Giussano, la Vis Nova si presenta. Obiettivo: una salvezza senza affanni in serie D Il primo impegno del Vis Nova è fissato per venerdì 13, quando alle 15, sul rettangolo in erba del Caduti di Superga sarà ospite il Seregno, neo promosso in serie C.

All’appello del nuovo allenatore Marco Caddeo, questa mattina, alle 10, al centro sportivo Stefano Borgonovo di Giussano, hanno risposto i trenta giocatori del Vis Nova, tra vecchie conoscenze e tanti volti nuovi. Ad accogliere e dare il benvenuto ai verdenero c’era il direttore sportivo Marino Fumagalli, il quale ha ricordato loro i giorni, le date e i tempi della preparazione e l’elenco delle gare amichevoli fissate durante il mese di agosto. Ha ringraziato tutti per aver accettato la proposta e il progetto per l’anno in corso che ha come finalità unica quello di confermare la presenza in serie D attraverso una salvezza meno affannosa di quella della passata stagione.

“ Tra di voi ci sono anche dei giocatori in prova- ha detto il ds- la cui conferma avverrà al termine di questo mese in base alle indicazioni e alla risultanze che trarrà l’allenatore. Spero che in questo periodo di preparazione possiate trovarvi bene e che l’accoglienza in casa Vis Nova possa rispondere alle vostre aspettative. Noi stiamo facendo ogni sforzo per mettervi a vostro agio e rendervi l’ambiente famigliare in cui sia bello e piacevole lavorare, anzi, in questo periodo faticare”.

I volti nuovi del Vis Nova da sxLuca Ferrario, Federico Frigerio,Jacopo Di Mango, Gabriele Gambazza, Samuele Calmi, Pietro Galimberti ( Foto Volonterio)

Fuori microfono, Marino Fumagalli, si è anche augurato che a fianco della società possano sodalizzare persone o sponsor tanto da permettere alla squadra di annoverare quanti più giocatori di esperienza possibile in quanto si prevede un girone composto da squadre di orestigio che hanno tutte rafforzato i ranghi e quindi sarà ancora più duro e competitivo. L’allenatore Marco Caddeo, che si avvale del preparatore atletico Lorenzo Grisolin, parlando ai giocatori ha precisato loro con largo anticipo che dopo ogni partita non entrerà negli spogliatoi e non parlerà, ma esaminerà la gara nella giornata di martedì. “ Chiedo anche- ha aggiunto- che quando ci troviamo a tavola a pranzo di abbandonare il telefonino tanto da familiarizzare al meglio, accrescere la conoscenza tra noi visto che in tanti siamo nuovi dell’ambiente.

Con l’inizio del campionato gli allenamenti si svolgeranno nelle ore serali dalle 19 alle 21 per tre-quattro giorni e talvolta il sabato mattina. Conto sul vostro massimo impegno perché il nostro obiettivo è centrare la salvezza il più presto possibile. Se ci sono dei problemi o dei chiarimenti da chiedere dopo ogni seduta di allenamento sarò a vostra disposizione in un locale della sede. In bocca al lupo a tutti noi”. Il primo impegno del Vis Nova è fissato per venerdì 13, quando alle 15, sul rettangolo in erba del Caduti di Superga sarà ospite il Seregno, neo promosso in serie C.

Il direttore sportivo Marino Fumagalli, ha poi comunicato l’elenco dei primi sei nuovi giocatori certi che vestiranno la maglia verdenero. E cioè: i portieri: Luca Ferrarario (2002) proveniente dal Desenzano e già proprietà del Novara e Pietro Galimberti (2003) di proprietà della Virtus Ciserano ma proviente dalla Giana di Gorgonzola; i difensori: Federico Frigerio, 29 anni, dalla Casatese; Jacopo Di Mango (2004) dal Monza e Gabriele Gambazza, 21 anni dalla Casatese; l’attaccante, Samuele Calmi,22 anni, dal Nibionno Oggiono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA