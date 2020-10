Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giro d’Italia 2020: a Ganna la prima crono del “Giro dell’incertezza” Gianfranco Josti racconta il Giro d’Italia per ilCittadinoMb.it. Al campione del Mondo Filippo Ganna la prima crono (Monreale-Palermo) del “Giro dell’incertezza”. Domenica viaggio nella grande bellezza della Sicilia da Alcamo a Agrigento.

È del campione del Mondo Filippo Ganna la firma sulla prima maglia rosa del Giro d’Italia. Il ciclista del Team Ineos Grenadiers ha vinto la cronometro Monreale-Palermo davanti al portoghese Joao Almeida (Deceuninck – Quick – Step) e al danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates). Gianfranco Josti, storica firma del Corriere della Sera e decano dei giornalisti di ciclismo, commenta il “Giro dell’incertezza” per ilCittadinoMb.it.

Il Giro d’Italia edizione numero 103, a mio modesto parere, vive in un clima di assoluta incertezza perché il Covid-19 ha letteralmente sconvolto il mondo, compreso quello del ciclismo. Invece il primo atto della corsa rosa ha avuto un esito scontatissimo: Filippo Ganna, ventiseienne piemontese laureatosi campione del mondo a cronometro pochi giorni fa a Imola ha sbaragliato il campo. Come da pronostico. Bastava masticare un po’ di ciclismo per rispondere con estrema sicurezza alla domanda: chi vincerà la cronometro inaugurale del Giro? Filippo Ganna. Anche puntando cifre enormi sul suo nome, uno scommettitore avrebbe incassati pochi spiccioli.

Il gigantesco uomo-cronometro domenica pedalerà in maglia rosa lungo i 149 chilometri che separano Alcamo a Agrigento e con ogni probabilità riuscirà a mantenerla senza eccessivo dispendio di energie (ma dovrà stare attento nel finale lungo la salita che conduce al traguardo). Come nella prima tappa, il percorso offrirà scorci di grande bellezza e la Sicilia mostrerà i suoi tesori: dopo Segesta, il Duomo di Monreale e il Golfo degli aranci sarà la volta della Valle dei Templi.

L’esordio dei grandi favoriti? La crono ha premiato il britannico Thomas che ha guadagnato un gruzzoletto di secondi su Nibali e il danese Fuglsang gli avversari più accreditati (oltre a Simon Yates).

Infine, un’altra certezza ha regalato il Giro dell’incertezza (purtroppo molto negativa): il colombiano Miguel Angel Lopez vittima di una banale caduta nel cuore di Palermo ha concluso in ospedale la sua avventura. Brutta perdita per l’Astana dell’ambizioso Fuglsang.

