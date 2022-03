Ginnastica, Villa e Vazzola (Pro Carate) terzi con la Nazionale a Stoccarda Podio nell’incontro internazionale al Deutscher Pokal. Campionato Serie A1, Pro Carate (R.Villa, D.Vazzola. Y.Abbadini, Mirko Galimberti, Matteo Fortuna si è classificata al decimo posto. Decima anche la Pro Lissone in B. Sesta la Pro femminile.

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura in maglia azzurra per tre ginnasti della Pro Carate (Riccardo Villa, Diego Vazzola e Youmin Abbadini) che con l’allenatore Giorgio Corti hanno potuto sventolare il tricolore a Stoccarda, in Germania, sul podio dell’incontro internazionale al Deutscher Pokal. Nella squadra dell’Italia che ha gareggiato nella categoria juniores, erano presenti Riccardo Villa (che ha inaugurato il torneo con un importante esercizio alle parallele) quindi Diego Vazzola, Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Lorenzo Tomei (Romagna Team) e Jacopo Zuliani (Roma 70) che dopo una performance tutta in rimonta, hanno messo insieme 229,800 punti, superati solamente dall’imbattibile squadra degli Stati Uniti (235,250) punti) ma a pochi centesimi di punto dalla Germania (230).

Grande prestazione anche della squadra senior dell’Italia che con i ginnasti Yumin Abbadini, Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), Ludovico Edalli (Aeronautica Militare), Nicolò Mozzato (Spes Mestre) ha raccolto 247,800 punti posizionandosi alle spalle degli Stati Uniti (primi in classifica con 249,100 punti) ma distanziando nettamente la Germania (241,800 punti).

Prima della trasferta in Germania, a Torino si è disputata la seconda prova dei più importanti campionati a squadra con questi risultati dei team brianzoli.

SETTORE MASCHILE - In Serie A1, la Pro Carate (R.Villa, D.Vazzola. Y.Abbadini, Mirko Galimberti, Matteo Fortuna si è classificata al decimo posto e dopo due prove occupa con 460 punti l’ottavo posto nella classifica generale guidata dalla Virtus Pasqualetti di Macerata con 478 punti.

In Serie B, la Pro Lissone con punti 148,650 ha concluso la gara al decimo posto schierando i ginnasti Davide Sborchia, Roberto Ripamonti, Achille Montrasio, Luca Arena, Simone Buzas; la Sampietrina Seveso all’11mo con punti 148,150 raccolti dai ginnasti Daniele Somaschini, Tommaso Bulla, Simone Recalcati, Fabio Maccotta, Lorenzo Holneider, Federico Basile. Nella classifica generale del Campionato, la Sampietrina e la Pro Lissone si trovano, rispettivamente, ad occupare la nona e la decima posizione.

La squadra della Gal Lissone nel campionato di serie A2 femminile.

SETTORE FEMMINILE – In Seria A1, la ginnasta Martina Maggio di Villasanta ha contribuito a posizionare al primo posto la Brixia Brescia che, stante una nette superiorità tecnica, è avviata a conquistare l’ennesimo scudetto.

Nella serie A2, la Gal Lissone dopo un’eccellente prestazione, si è classificata al sesto posto e con questo piazzamento ha rafforzato il sesto posto nella classifica generale dove in vetta si è posizionata la squadra Renato Serra di Cesena. A Torino lo staff tecnico della Gal ha presentato in pedana Alexia Angelini, Sol Lucrecia Acosta, Rebecca Aiello, Mayra Leone, Nicole Finatti, Emma Furno.

La terza prova dei Campionati è in programma a Napoli nei giorni 22 e 23 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA