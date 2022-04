Elisabetta Preziosa in una foto del 2013 (Foto by Franco Cantù)

Ginnastica Serie C, campionato terminato: soddisfatte Gal Lissone e Meda, in pedana l’ex “Betta” Preziosa Il bilancio delle due società brianzole impegnate nell’ultima giornata al Palaginnastica di Torino dove si è rivista in pedana Elisabetta “Betta” Preziosa atleta già punta di diamante della Gal Lissone e Azzurra a Londra nel 2012

Con la terza prova disputata al Palaginnastica di Torino si è concluso il Campionato di Serie C 2022 di artistica femminile. Con i punti conquistati in Piemonte, nonché nelle precedenti tappe, la Gal concluso il campionato al decimo posto. A Torino, le ginnaste lissonesi Rebecca Arienti, Anna Bersani, Ginevra Brenna, Emanuela Petrean e Roberta Popa si sono ben comportate, portando al termine una gara pulita e regolare, sporcata unicamente da qualche piccola incertezza nella rotazione della trave prontamente recuperata agli attrezzi successivi.

Al termine del campionato lo staff tecnico e la Dirigenza della società si sono congratulate con le proprie portacolori per aver concluso il Campionato con la decima posizione nonostante le difficoltà riscontrate durante l’intera stagione.

Al Palaginnastica di Torino si è rivista in pedana Elisabetta “Betta” Preziosa atleta nata a Turate il 21 settembre 1993, già punta di diamante della Gal Lissone in anni in cui la società presieduta da Roberto Meloni (senza dimenticare uno staff tecnico di primissimo valore coordinato da Claudia Ferrè) è tornata a gareggiare. A otto anni dall’addio alle pedane, la ragazza del reality “Ginnaste – Vite parallele” e azzurra a Londra 2012, campionessa italiana alla trave e ideatrice del giro impugnato dietro alla schiena proprio sulla trave (esercizio che porta il suo nome!), era ed è rimasta il simbolo di una ginnastica raffinata che oggi non esiste più. Elisabetta Preziosa, oggi inserita nell’organico della Società Ginnastica Rovereto, ha eseguito esercizi alle parallele e alla trave sostituendo una ragazza infortunata proprio nella gara in cui era in palio l’accesso alla serie B; una presenza stimolante per le altre ragazze di Rovereto che hanno battagliato sino alla fine per contrastare il passo alla capolista Olimpia Aosta.

Al Campionato di Serie C era impegnata anche una formazione della Ginnastica Meda che, con atlete all’esordio in un torneo impegnativo, si è posizionata al 20mo posto nella graduatoria finale grazie alle prestazioni di Elena Elli, Vanessa, Fusi, Chiara Longoni, Irma Marcotti allenate da Gabriella Beretta. Per tutte un’esperienza positiva che verrà ripetuta in futuro.

