Ginnastica ritmica: allenamento a porte aperte al Palabanco di Desio L’appuntamento con le azzurre della ginnastica ritmica è per martedì 21 settembre alle 20: allenamento a porte aperte al Palabanco di Desio. Ingresso contingentato e col green pass.

Se l’emozione per tutti i successi azzurri dell’estate appena trascorsa è ancora viva, le Farfalle della ginnastica ritmica offrono un’occasione per non smettere di sognare. Soprattutto dopo il bronzo olimpico a squadre e con i Mondiali in Giappone alle porte (27-31 ottobre).

Il team e le ginnaste individualiste della Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica martedì 21 settembre alle 20 saranno protagoniste di un allenamento a porte aperte al PalaBanco di Desio, in largo Atleti Azzurri d’Italia.

L’ingresso è contingentato, nel rispetto delle norme per limitare il contagio da Covid, e, come da protocollo, sarà necessario esibire la certificazione di Green Pass.

Insieme alla Squadra olimpica – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean oltre alle riserve Alessia Russo e Laura Paris – anche le individualiste Alexandra Agiurgiuculese, Sofia Maffeis ed Eleonora Tagliabue.

