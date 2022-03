Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ginnastica: gli astri nascenti della Brianza alla prova dei Campionati lombardi Tutti i risultati delle ginnaste e dei ginnasti di Arcore, Meda, Seveso, Lissone ai Campionati lombardi Silver e Gold.

Dopo i Campionati nazionali nei quali erano in pedana i più importanti team, è ora il turno dei Campionati regionali lombardi Gold e Silver autentico banco di prova soprattutto per le promesse dell’artistica e, nel settore femminile, del Campionato di Serie C.

Settore femminile

A Mortara si è svolta la seconda prova del Campionato di Serie C. La Gal Lissone con le ginnaste Anna Bersani, Ginevra Brenna, Ginevra Cavallari, Roberta Papa, Emanuela Petrean dopo un’ottima prova sui quattro attrezzi si è classificato al decimo posto nella gara vinta dall’Olimpia Aosta. Tutte le atlete lissonesi hanno superato brillantemente la prova con un’annotazione particolare per Anna Bersani gratificata dai punteggi conquistati negli esercizi alla trave e al volteggio. Positivo esordio della Ginnastica Meda che con una formazione sperimentale ha chiuso in 18ma posizione.

Le ragazze della Gal Lissone

Al Palaunimec di Arcore, organizzata dalla Casati settore ginnastica artistica, si è disputata la Prima Prova del Campionato Regionale Individuale Silver LE-LE3 presenti in pedana ben 146 atlete. I risultati delle ginnaste della Casati, allenati da Irene Maffezzoli e Alessia Merlo nella divisione Silver LE sono stati eccellenti: Martina Sala si è classificata terza nella categoria Senior 1 e Laura Ferrario quarta nella Senior 2.

Ferrario e Sala della Casati Arcore

Brillante esordio delle ginnaste Gal. Nella categoria Junior 1, Martina Amatruda dopo un esercizio ben eseguito si é posizionata al quarto posto di specialità nella trave e al nono al volteggio; Giada Gugliotta ha presentato un salto preciso al volteggio premiato con il nono punteggio a parimerito con la Amatruda. Nella categoria Junior 2, Carolina Bazzini ha concluso il concorso generale con un ottimo quinto posto e nella classifica di specialità ha ben figurato con il secondo posto alle parallele, il quarto alla trave e l’ottavo al corpo libero. Ilaria Manzoni ad un passo dal podio nella classifica generale, complice una prova opaca a trave, si è riscattata con il primo posto alle parallele, il terzo al volteggio e il settimo al corpo libero.

Settore maschile

A Seveso, organizzata dalla Sampietrina, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allievi e del Campionato Regionale Individuale Silver LD-LE.

Ottime le prove dei ragazzi della Casati (allenati da Valentina Boi) nel Campionato Gold: settimo Samuele Nardelli nella categoria Gold A1, settimo Fabrizio Biello nella Gold A2, sesto Federico Trionfo Fineo, mentre Gabriele Penati e Christian Lizzaro hanno concluso la gara, nell’ordine, al settimo e all’ottavo posto. Nella categoria Silver LD Prima Fascia, Ricardo Galluccio ha conquistato la quarta posizione.

Gli allievi gold della Casati Arcore con Valentina Boi

Tra i protagonisti del Campionato Gold si sono inseriti alcuni ginnasti della Sampietrina. Sono Thomas Pellecchia terzo nella Prima Fascia; Filippo Visentin quarto nella Seconda Fascia; Andrea Pellecchia, Cristian Denis Bele, Giacomo Piuri inseritisi rispettivamente al terzo, quarto e sesto posto nella Terza Fascia; quindi Adam Zouioueche terzo nella Quarta Fascia.

Nel Campionato Silver LD, nella Seconda Fascia, i ginnasti della Sg.Meda Ludovico Frigerio e Achille Donatiello si sono classificati, nell’ordine, al quarto e al settimo posto.

Pellecchia e Visentin della Sampietrina

Pioggia di medaglie sui ginnasti brianzoli nel Campionato Silver LE grazie agli eccellenti esercizi eseguiti sui singoli attrezzi. Nella categoria Junior Prima Fascia, Leonardo Funari (Sg. Meda) ha vinto l’oro al corpo libero e alla sbarra, l’argento alle parallele; i ginnasti della Sampietrina, Giuseppe Cubicciotti l’oro al cavallo e il bronzo alla sbarra, e Gabriele Ambrosio l’argento agli anelli. Gli atleti della Pro Lissone, Andrea Ambrosio e Mattia Mellero hanno vinto l’argento rispettivamente al corpo libero e al cavallo. Assoluto protagonista del torneo è stato Riccardo Maramani (Sg.Meda) che nella Seconda Fascia ha vinto l’oro nel concorso generale, quindi quattro medaglie d’argento a corpo libero, cavallo, anelli, sbarra. Altri ginnasti della Sg.Meda sono rientrati in sede con medaglie al collo: Tommaso De Cagno (Junior Seconda Fascia) oro nel volteggio e bronzo agli anelli; Matteo Masieri (Senior) argento agli anelli.

