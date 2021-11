Ginnastica, Gal Lissone e Casati Arcore a Cornaredo: gara tutta nuova per il settore Silver Si chiama “Winter Club”. La classifica finale di questo torneo infatti viene approntata sommando i migliori cinque punteggi sui sei attrezzi disponibili per ogni squadra (fune, nastro, cerchio, palla, clavette e corpo libero).

La Gal Lissone, società presieduta da Cristian Brenna, nel Livello C settore Open, ha schierato due squadre. Nella prima che ha concluso al 12mo posto sono scese in pedana le ginnaste Sofia Reggente, Emma Mastrogiovanni, Giorgia Sassi, Ginevra Sironi, Mathilda Rabosio. Nella seconda classificatasi al 17mo posto, ha schierato Valentina Colombo, Caterina Coluccia, Giada Busnelli e Victoria Sofia Schillaci. Infine nel settore LE, la Gal ha chiuso al terzo posto con Giada Russo, Sophie Papaleo, Chiara Vitellaro.

«Una squadra rivoluzionata solo poche settimane fa, con l’inserimento di Chiara Vitellaro, un’atleta veterana che era ormai passata all’insegnamento da quasi un anno e che con grande spirito di appartenenza e generosità si è rimessa in gioco per sostenere Giada e Sophie, una new entry in casa Gal. – Commentano i dirigenti della società - Complimenti a tutte e tre le ginnaste, che hanno portato a termine una prova davvero soddisfacente dimostrando grande carattere e grinta. La stessa grinta che le ha portate sul terzo gradino del podio e volare verso Rimini col bronzo al collo.» A Cornaredo, era presente Marisa Cagnola, responsabile del settore, impegnata in giuria, che con l’intero staff tecnico Gal ha annotato i progressi ed in generale quanto eseguito dalle ginnaste lissonesi.

Marisa Cagnola

A Cornaredo la Casati di Arcore, società presieduta da Antonio Radice, ha presentato in pedana ben sei squadre. Con questi riscontri, categoria LA allieve: sesto posto con la squadra composta da Matilda Di Caro, Ilaria Montone. LB allieve: settimo posto con Anastasia Maksymiv, Ambra Ludovica Mercadante; nono posto con Anita Petrulli, Sara Galimberti; 14mo posto con Matilde Calori, Eleonora Valli. Categoria LB Open: 19mo posto con Ginevra Brandoni, Anita Freddi, Carolina Della Ragione, Ginevra Saj. Categoria LC Open: decimo posto con Greta Freddi, Marta Berardi, Martina Signorelli, Nicole Ghezzi.

