Ginnastica artistica maschile, collegiale per quattro atleti brianzoli Quattro atleti brianzoli sono stati convocati per un allenamento collegiale del gruppo nazionale Under 18 di ginnastica artistica maschile.

I ginnasti Tommaso Bulla (Sampietrina Seveso), Davide Oppizzio (Ginnastica Meda), Diego Vazzola e Riccardo Villa (Pro Carate) sono stati convocati con altri 13 atleti per un allenamento collegiale del gruppo nazionale Under 18 di artistica maschile che si terrà presso l’Accademia nazionale di Fermo dall’1 all’8 settembre. Tra i sei tecnici convocati ci sono Paolo Quarto della Sampietrina quale componente dello staff tecnico federale e Corrado Corti della Pro Carate. I ginnasti selezionati hanno già all’attivo importanti risultati conquistati anche nel corso di questa stagione in diverse manifestazioni.

