Ginnaste brianzole, esordio al Campionato lombardo: tutti i risultati

A Daverio nella 1^ prova del Campionato regionale lombardo squadre Silver Serie D LA3 sette società che svolgono la loro attività in Brianza hanno presentato in pedana ben 26 formazioni: 17 hanno gareggiato nella categoria allieve; 9 in quella per ginnaste categorie junior/senior. Tutte hanno superato con ottimi riscontri la prova, pur essendo all’esordio in una gara impegnativa della Federazione Ginnastica, anche per confermare l’eccellente lavoro nelle rispettive palestre.

Gruppo ginnaste Artistica 2006 Cavenago

Nella categoria allieve a conquistare il primo posto sul podio con punti 116,500 è stata la quarta squadra della Casati Arcore allenata da Graziella Motta e Linda Brambilla, sulla spinta delle brillanti prestazioni delle ginnaste Aurora Bellini, Ilenia Cambareri, Viola Colombo, Alice De Luca, Beatrice Rivellini. La Casati Arcore ha quindi conquistato il settimo posto con la terza squadra (ha totalizzato 114 punti), il 18mo con la seconda squadra (punti 111,200), il 32mo con la prima squadra (104,900 punti). Ottima prova anche delle tre formazioni della Pro Lissone accompagnate in campo gara dallo staff tecnico composto da Elena Marcelloni, Alessandra Balladori, Stefania Tagliabue e Sara Toffanin. La squadra allieve, formata da Matilda Benevento, Federica Nesti, Adelaide Villa, Elisa Ghio e Giorgia Ercoli, con punti 116,200 si è posizionata al secondo posto; la quarta squadra (punti 112,600) al decimo posto e al 29mo la quinta squadra (punti 106,400). Un’ottima prestazione è stata quelle delle ginnaste della Gal Lissone che, alla prima esperienza in campo gara, hanno conquistato il quarto posto con 114,300 punti con Iris Cardascia, Lucia libbra, Sarah Salvioni, Elena Zanella, Matilde Garland lasciandosi alle spalle ben trenta squadre.

Casati Arcore 1a sq. classificata allieve

Positivi riscontri anche per tutte le altre formazioni brianzole presenti a Daverio. La prima squadra dell’Artistica 2006 di Cavenago si è classificata al quinto posto con punti 114,100 e al 13mo con la terza squadra (punti 112,000). Tra le top ten ha fatto capolino anche la Salus Sportiva Seregno che con punti 113 ha ottenuto il nono posto finale. La Ginnastica Artistica ’82 di Cornate d’Adda ha presentato due squadre: la prima con punti 119 si è posizionata al 14mo posto, la seconda con 108 punti al 25mo. In una gara molto competitiva, la Pro Carate si è presentata con tre squadre che hanno conquistato questi risultati: 19mo posto per la prima squadra (punti 110,400), 31mo posto per la seconda squadra (punti 105,700) e 33mo posto per la terza squadra (punti 104,800).

Pro Lissone squadra allieve Silver

Le squadre brianzole composte da ginnaste junior/senior hanno monopolizzato l’intero podio. Di notevole spessore, in particolare, le prestazioni tecniche delle atlete schierate dalla Casati Arcore culminate con la conquista dei primi due posti: una squadra si è posizionata sul primo gradino del podio con punti 114,400 e con Giada Baldelli, Viola Casiraghi, Alice Cirafici, Ilaria Eletto, Matilde Locatelli, Greta Pennati; un’altra sul secondo con Asia Ballini, Sara Cereda, Maia Colombo, Vera Conti, Matilda De Luca, Lara Rapetti e con punti 114,300. Al terzo posto ex-aequo con 112,900 punti si sono classificate la Gal Lissone (Anna Formisano, Anita Paviglianiti, Giorgia Pellegrini, Ilenia Pirovano, Gaia De Luca, Sophia Serena Osnato) e la Pro Lissone (Vittoria Affatato, Asia Maria Gironi, Eva Rusconi, Martina Sala). Inoltre un’altra formazione bianco-blu ha chiuso in decima posizione con 108.600 punti. Più che positive anche le prestazioni di altre formazioni brianzole: l’Artistica 2006 di Cavenago ha ottenuto il quinto posto con punti 112,300; la Salus Sportiva Seregno il nono con punti 109,500; quindi due squadre della Pro Carate alla prima uscita hanno conquistato, nell’ordine, con punti 107,100 il 13mo posto e con punti 106,900 il 14mo.

Gal Lissone ginnaste junior/senior

