Formula 1, Kimi Raikkonen annuncia il ritiro: l’ultimo a vincere con la Ferrari, «c’è molto di più nella vita che voglio godermi» Kimi Raikkonen ha annunciato il ritiro dalla Formula 1: «È la mia ultima stagione». È stato l’ultimo pilota a vincere il Mondiale con la Ferrari nel 2007.

Per l’annuncio ha scelto un collage di foto della carriera: da giovanissimo sulla Sauber all’oggi con l’Alfa Romeo, passando per gli anni in Ferrari con il podio con gli occhiali da sole e il titolo del 2007. Kimi Raikkonen, 42 anni, una moglie e due figli, ha annunciato il ritiro dalla Formula 1.

“È così. Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1 - ha scritto il pilota numero 7 sui suoi canali social - Questa è una decisione che ho preso durante lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 può finire per me, ma c’è molto di più nella vita che voglio fare e godermi. Ci vediamo in giro! Kimi”.

Finlandese, “Iceman” il suo soprannome, ha gareggiato per Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo. È stato l’ultimo pilota a vincere il titolo mondiale con la Ferrari: era il 2007 e pilotava la Rossa con Felipe Massa. Si era già ritirato nel 2009 per passare ai rally ed era tornato nel circus nel 2012 con la Lotus. Nel 2018 la pole position nel Gp d’Italia, ventesimo miglior tempo per il Cavallino rampante a Monza. Alla fine sarà secondo dietro a Hamilton, il centesimo podio in Formula 1.

“Nella storia della F1 lasci un segno che pochi altri piloti possono dire di aver lasciato. Il privilegio di essere stato tuo compagno di squadra è qualcosa di cui sarò sempre grato. Grazie Maestro”, ha commentato l’attuale compagno di scuderia Antonio Giovinazzi.

“Ci mancherai Kimi - è il commento della F1 - grazie per tutti i ricordi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA