Formula 1: il Gp di Abu Dhabi assegna il Mondiale a Verstappen o Hamilton - FOTO Dentro Yas Marina Il Mondiale di Formula 1 si affaccia all’ultimo atto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in equilibrio quasi perfetto e la gara è decisiva . Le foto dagli Emirati Arabi Uniti.

I numeri dicono 369,5 punti a testa e Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton per numero di vittorie (9 a 8). Il Mondiale di Formula 1 si affaccia all’ultimo atto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, in equilibrio quasi perfetto e la gara è decisiva per assegnare il titolo all’olandese della Red Bull o all’inglese della Mercedes.

Non è il solo tema: è anche l’ultima gara in Formula 1 di Kimi Raikkonen. E Ice Man nelle libere del venerdì è stato protagonista di un incidente nel terzo settore: pilota illeso, auto distrutta.

Per il resto le FP1 con temperature più alte sono state ”dominate” dalla Redbull, le FP2 dalla Mercedes, con temperature più simili a quelle che ci saranno in qualifica sabato.

Formula 1, prove libere di venerdì 10 dicembre: ad Abu Dhabi si decide il Mondiale, Lewis Hamilton

