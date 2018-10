Formula 1, il calendario 2019: nell’anno del millesimo Gp, Monza si correrà l’8 settembre Il Gran premio d’Italia di formula 1 del 2019 si correrà a Monza l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quello disputato quest’anno. Nel 2019 cadrà anche un compleanno speciale, quello dei 1000 gran premi. Un traguardo che sarà raggiunto il 14 aprile nel Gp di Cina.

Il Gran premio d’Italia di formula 1 del 2019 si correrà a Monza l’8 settembre, una settimana più tardi rispetto a quello disputato quest’anno, una data più tradizionale e sicuramente maggiormente apprezzata. La Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) l’ha stabilito sabato 13 ottobre, confermando i 21 gran premi del Campionato, così come sottoposto dagli organizzatori a fine agosto, e il via come da tradizione in Australia il 17 marzo, a Melbourne.

L’ultima bandiera a scacchi sarà l’1 dicembre ad Abu Dhabi. Nel 2019 cadrà anche un compleanno speciale, quello dei 1000 gran premi. Un traguardo che sarà raggiunto il 14 aprile nel Gp di Cina.

