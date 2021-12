Formula 1, Gp Abu Dhabi: Verstappen in pole davanti a Hamilton nell’ultima sfida del Mondiale - GUARDA LE FOTO: emozioni da Yas Marina Verstappen e la Red Bull in pole position, Hamilton e la Mercedes appena dietro. Parte così l’ultimo Gp della stagione che assegna il Mondiale. Semaforo verde domenica alle 14.

Verstappen e la Red Bull in pole position, Hamilton e la Mercedes appena dietro. Parte così l’ultimo Gp della stagione, sul circuito Yas Marina ad Abu Dabhi. La gara è decisiva, assegna il mondiale e mai come stavolta non è un giro di parole. L’olandese e il britannico sono a pari punti in classifica, 369,5 a testa, e fin da venerdì non hanno fatto pretattica. Semaforo verde domenica alle 14.

«La pole è semplicemente il modo migliore per iniziare la gara finale. Grande lavoro di squadra», ha commentato Verstappen che ha il compagno di squadra Sergio Perez in quarta posizione. Terzo Lando Norris con McLaren.

«P2 in prima fila, niente male visto che preferisco la battaglia. Sembriamo forti e ci sentiamo concentrati. Let’s go!», ha detto Hamilton dopo aver fatto i complimenti al collega («Merita questa pole»).

A seguire in griglia Carlos Sainz su Ferrari (quinto), Bottas con l’altra Mercedes (sesto) e Charles Leclerc (settimo).

L’ultima gara con i primi due piloti a pari punti risale al 1974, quando a contendersi il mondiale erano stati Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni.

