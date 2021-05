Football americano: passo falso degli Hammers, sabato esordio a Desio Esordio amaro per gli Hammers nel campionato di football americano: nella prima uscita stagionale stop a Bienate. Sabato esordio casalingo a Desio.

Esordio amaro per gli Hammers, il team di football americano di Desio, che escono sconfitti per 22-8 nella prima uscita stagionale contro i Blue Storms disputata domenica 9 maggio, a Bienate.

La squadra ha faticato non poco a trovare il ritmo giusto e dei giochi efficaci, complice anche alcuni infortuni, nessuno grave per fortuna, in ruoli chiave e ricoperti da giocatori con già qualche stagione di esperienza alle spalle.

I commenti dopo questa sconfitta sono di forte autocritica e per un ridimensionamento delle aspettative iniziali.

Coach Stefano Ganz commenta così il passo falso della sua formazione: “Innanzitutto vorrei complimentarmi con i Blue Storms per la vittoria. Questa prima partita dopo la ripartenza ci ha visto commettere tanti piccoli errori che non ci hanno fatto esprimere in pieno tutto il nostro potenziale, errori che cercheremo, come coaching staff, di correggere per migliorarci ulteriormente. Le difese di entrambe le compagini sono state determinanti, noi non siamo partiti al massimo, la perdita di alcuni giocatori per infortunio ha condizionato fortemente il nostro gioco, primo su tutti il nostro Qb titolare, insieme ad altre pedine fondamentali. Una nota positiva però c’è ed è che siamo una formazione molto giovane, con molti rookie che, chiamati a dover entrare in campo da subito, hanno dimostrato determinazione ma, sopratutto, cuore. Questo ci ha portato a lottare con le unghie e i denti fino al fischio finale”.

I prossimi avversari saranno i Blitz Balangero che risultano i favoriti per la testa del girone G. Una vittoria degli Hammers potrebbe rimescolare le carte in tavola, rendendo le partite “di ritorno” ancora più interessanti e fondamentali in chiave playoff.

Appuntamento sabato 15,alle 18, per l’esordio casalingo al centro sportivo comunale di Desio.

