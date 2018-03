Football americano: parte il campionato, Rhinos Milano scelgono Limbiate I Rhinos Milano, squadra iscritta al massimo campionato nazionale di football americano, hanno scelto Limbiate come propria “casa” per la stagione agonistica che va a cominciare. Debutto domenica 11 marzo con Firenze.

I Rhinos Milano, squadra iscritta al massimo campionato nazionale di football americano, hanno scelto Limbiate come propria “casa” per la stagione agonistica che va a cominciare. Tutte le partite casalinghe della stagione infatti verranno disputate al centro sportivo di via Tolstoi.

La squadra, campione d’Italia 2016 e sconfitta lo scorso anno nella finale scudetto nel derby con i Seamen, debutta domenica 11 marzo, alle 14, contro i Guelfi Firenze. La presenza dei Rhinos in città non è una novità assoluta visto che la compagine già lo scorso anno aveva disputato qualche partita di esibizione a Limbiate, cosa che si è ripetuta anche due settimane fa con l’incontro amichevole contro gli svizzeri del San Gallo.

Sebbene questo sport non abbia un grande seguito di pubblico, si è già formato uno zoccolo duro di una cinquantina di tifosi, tra i quali c’è anche l’assessore Claudio Ceschini. Il calendario sul sito ufficiale della squadra.

