Gli Hammers in azione, foto di Stefano Sciacca (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Football americano: gli Hammers Desio dentro o fuori, si gioca tutto in un Blitz Terza divisione: la formazione desiana attesa domenica 13 giugno,alle 15, a Balangero per una sfida tra la prima e l’ultima nel girone G. Con una sconfitta si finirà la stagione ultimi del girone, con una vittoria si accederà ai playoff.

Tutto in una gara. L’ultima di campionato. Stagione regolare del campionato italiano di football americano di Terza divisione al termine: domenica 13 giugno,alle 15, sfida a Balangero tra la prima e l’ultima nel girone G: Blitz contro Hammers di Desio. Per gli Hammers nessuna mezza misura: con una sconfitta si finirà la stagione ultimi del girone, con una vittoria si accederà ai playoff tra le migliori seconde del campionato.

I pronostici sono tutti a favore dei quasi imbattuti Blitz che punteranno a dominare il girone con l’obiettivo della perfect season.

La rivincita contro i Blitz dovrà coincidere per i desiani con un netto miglioramento della squadra. I due quarti equilibrati della partita di andata (primo e terzo quarto senza segnature) dovranno essere lo standard cui puntare per questa trasferta; l’attacco dovrà raddoppiare l’efficacia dei sui giochi di lancio, mentre dovrà portare bel oltre l’attuale livello l’efficienza del gioco di corse; i numeri del primo scontro stagionale indicano una supremazia per i padroni di casa di 5:1, gap che deve essere colmato per ambire al colpaccio.

Per chi non seguirà la squadra in trasferta l’ormai consueto collegamento streaming per la diretta della partita. Sui social e sul portale federale Gameday i link per le dirette di tutte le partite e i risultati in tempo reale.

