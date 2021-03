Football americano a Desio: gli Hammers in campo, due incontri a maggio «I ragazzi si stanno allenando con grande entusiasmo e duro lavoro» dichiara il coach Robert Bloomhuff. Il 15 in programma un match contro Blitz Balengero e il 29 contro the Blue Storms Busto Arsizio.

C’è voglia di tornare a tifare sport dal vivo e “The Hammers Monza Brianza”, il team di football americano di Desio, parla ai propri tifosi annunciando le date delle uniche due gare casalinghe della stagione che sarà - per via della pandemia- molto ridotta rispetto al passato. Allo stadio comunale di Desio, si torna ufficialmente a giocare con un doppio appuntamento nel mese di maggio: il 15 contro Blitz Balengero e il 29 contro the Blue Storms Busto Arsizio. Entrambe le gare avranno inizio alle 18.

«Hammers sono eccitati per la nuova stagione e si stanno allenando con grande entusiasmo e duro lavoro» dichiara il coach Robert Bloomhuff «potremmo non vincere il campionato, ma i nostri avversari sapranno sicuramente di essere in una partita di football. Stiamo programmando un grande spettacolo per la prima partita casalinga dell’Hammer il 15 maggio, quindi invito a segnare la data sul calendario e a portare amici e famiglia!». Grinta e determinazione per il ritorno in campo che già nelle parole si preannuncia scoppiettante.

